Emekli maaşı zammında yargı süreci başladı: Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusunu kabul etti!

Anayasa Mahkemesi (AYM), en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesini içeren düzenlemeye karşı CHP tarafından yapılan iptal ve yürürlüğün durdurulması başvurusunu gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, dosyada eksiklik bulunmadığına hükmederek başvurunun esastan incelenmesine karar verdi.

İLK İNCELEME SÜRECİ TAMAMLANDI

CHP’nin başvurusu, AYM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında değerlendirildi. İlk incelemede başvurunun şekil şartlarını taşıdığı tespit edilirken, iptal talebinin esastan görüşülmesi için ilerleyen bir tarihte ele alınmasına hükmedildi. Böylece düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğu konusunda nihai karar daha sonra verilecek.

CHP’DEN İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA TALEBİ

CHP, 23 Ocak 2026 tarihli ve 7573 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesinin iptali ile yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvurmuştu. Düzenleme kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “16.881” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmişti.

“EŞİTLİK VE İNSANCA YAŞAM HAKKINA AYKIRI” İDDİASI

Başvuru dilekçesinde, düzenlemenin milyonlarca emekliyi kapsadığı belirtilerek yapılan artışın yeterli olmadığı savunuldu. CHP, tüm emekliler için insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Dilekçede ayrıca söz konusu değişikliğin Anayasa’da yer alan “insanca yaşam hakkı”, “eşitlik ilkesi” ve “hukuk devleti” ilkeleriyle çeliştiği ileri sürüldü. Anayasa Mahkemesi’nin esasa ilişkin değerlendirmesi sonucunda düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceği netleşecek.