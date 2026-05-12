Emekli maaşını taşıyana 30 bin TL’ye varan ödeme: İşte en yüksek promosyon veren bankalar
12.05.2026 12:48:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların emekli müşteri kapma yarışı hız kazanırken, promosyon tutarları ek kampanyalarla birlikte 30 bin TL barajını aştı. Kamu bankalarının 12 bin liralık standart ödemesine karşılık özel bankalar, fatura ve kart kullanım şartlarıyla rekor seviyelere ulaştı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte tüm bankaların güncel emekli promosyon ücretleri...

Bankalar arasında emekli müşteri kazanma yarışı hız kazanırken, promosyon tutarları da yükselmeye devam ediyor. Yapılan güncellemelerle birlikte bazı bankalarda emekli promosyon ödemeleri ek kampanyalarla 30 bin TL seviyesine kadar çıktı.

Emekli maaşlarına yapılan düzenlemelerin ardından bankalar da düğmeye bastı. Emekli maaşını kendi şubesine taşımak isteyen yurttaşlar için sunulan promosyon tutarları sil baştan revize edildi.

Kamu bankalarının başlattığı 12 bin TL’lik standart, özel bankaların ek hamleleriyle 30 bin TL barajını aştı.

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA EN YÜKSEK ÖDEME HANGİ BANKADA?

Emekliler en avantajlı teklifi bulmak için araştırmalarına devam ederken, bankaların sunduğu "ek koşullu" ödemeler dikkat çekiyor. İşte banka banka güncel liste:

ZİRAAT BANKASI

  • Toplam Kazanım: 12.000 TL
  • Ayrıntı: Standart kampanyalarla ek avantajlar sunulabiliyor
HALKBANK

  • Toplam Kazanım: 12.000 TL
  • Ayrıntı: Kamu bankaları arasında benzer seviyede ödeme politikası
TÜRKİYE FİNANS

  • Toplam Kazanım: 12.000 TL (üzeri ek şartlarla)
  • Ayrıntı: Ana promosyon 12.000 TL, ek şartlarla (fatura talimatı vb.) 20.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor
TEB

  • Toplam Kazanım: 21.000 TL'ye kadar
  • Ana Promosyon: 12.000 TL
  • Ek Koşullar: Otomatik fatura talimatı ile ek ödeme
GARANTİ BBVA

  • Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar
  • Ana Promosyon: 15.000 TL
  • Ek Şartlar: Kart kullanımı ve harcama koşulları
İŞ BANKASI

  • Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar
  • Ana Promosyon: 15.000 TL
  • Ek Avantajlar: Ücretsiz kart, ücretsiz işlemler vb.
AKBANK

  • Toplam Kazanım: 20.000 TL (üzeri ek şartlarla)
  • Maaş Aralığına Göre: 8.250 TL - 20.000 TL
  • Ek Şartlar: Fatura talimatı ve kart kullanımı ile yükseltilebiliyor
QNB FİNANSBANK

  • Toplam Kazanım: 31.000 TL'ye kadar
  • Maaş Aralığına Göre: 8.500 TL - 20.000 TL
  • Ek Kampanyalarla: 31.000 TL'ye kadar çıkabiliyor
DENİZBANK

  • Toplam Kazanım: 27.000 TL'ye kadar
  • Ana Promosyon: 12.000 TL
  • Ek Ürün Kullanımı ile: 27.000 TL'ye ulaşabiliyor
ALBARAKA TÜRK

  • Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar
  • Ana Promosyon: 20.000 TL
  • Ek Ödüllerle birlikte: Yaklaşık 30.000 TL
VAKIFBANK

  • Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar
  • Ana Promosyon: 12.000 TL
  • Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay)
YAPI KREDİ

  • Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar
  • Şart: 3 yıl maaş taşıma taahhüdü
  • Ödeme: Maaş aralığına göre değişiyor
ING BANK

  • Toplam Kazanım: 30.000 TL'nin üzerine kadar
  • Ana Promosyon: 15.000 TL (koşulsuz)
  • Ek Avantajlarla: 30.000 TL'nin üzerine çıkabiliyor
Not: Tüm promosyonlar 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

