Emekli maaşları için 4 farklı senaryo masada: Ocak zammı ne kadar olacak?

Temmuz 2025’te SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapılmıştı. Şimdi tüm gözler Ocak 2026 zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı aylık enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin alacağı zam netleşecek.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası, Ağustos ayı enflasyon raporunda 2025 yıl sonu için yüzde 25 ila 29 aralığında beklenti açıkladı. Alt senaryoya göre en düşük maaş 16 bin 881 liradan 18 bin 86 liraya çıkacak, üst senaryoda ise 18 bin 663 liraya ulaşacak.

OVP VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak öngörülürken, bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam yüzde 10,14 olacak. Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 29,86 beklentisiyle zam oranını yüzde 11,3 olarak gösteriyor.

GEÇMİŞ ZAMLAR REFERANS OLUYOR

Ocak-Haziran 2025 döneminde emeklilere yapılan yüzde 16,67’lik zam, 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme farkı dikkate alınarak uygulanmıştı. Yeni dönemde de benzer yöntemle maaş artışı hesaplanacak.

EMEKLİLER İÇİN 4 SENARYO

Merkez Bankası alt tahminine göre: Yüzde 7,14

Yüzde 7,14 Merkez Bankası üst tahminine göre: Yüzde 10,56

Yüzde 10,56 OVP tahminine göre: Yüzde 10,14

Yüzde 10,14 Piyasa beklentisine göre: Yüzde 11,3

Bu oranlara göre maaşı 16 bin 881 TL, 17 bin 500 TL, 18 bin TL ve 18 bin 500 TL olan emeklilerin maaşları farklı seviyelerde yükselecek.

OCAK ZAMMI VE ALIM GÜCÜ

Emekli maaş artışı yıl sonu enflasyon verileriyle kesinleşecek. Uzmanlar, yapılacak zammın kısa vadede emeklinin cebine nefes aldıracağını, alım gücü üzerindeki etkinin ise enflasyonun seyrine bağlı olacağını belirtiyor.