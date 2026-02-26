Emekli Meclisi, insanca yaşam ve gelir için ortak mücadele ve eylem çağrısı yaptı: Tüm emekliler birleşin!

Emekliler açlık sınırında yaşam dayatmasını kırmak için meydanlarda mücadele vermeyi sürdürüyor.

Emekli Meclisi maaşların gerçek enflasyona göre güncellenmesi, en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırına çıkarılması, yılda dört ikramiye verilmesi, sağlıkta katkı payının kaldırılması, intibak yasasının çıkması ve banka promosyonlarının yükseltilmesi talepleriyle her ay kurduğu “Emekli Kürsüsü”nü dün Kadıköy meydanına taşıdı.

Burada konuşan ve ortak mücadele çağrısı yapan Emekli Meclisi Sözcüsü Hasan Kaşkıran, Aralık 2025 için yüzde 0.89 açıklanan enflasyonun ocakta yüzde 4.84’e sıçradığına dikkat çekerek “Emeklinin enflasyonu ise yüzde 10. Altı aylık zam oranının yüzde 85’i daha yılın ilk ayında cebimizden çalındı” dedi. Kaşkıran, Avrupalı emeklilerin Türkiye’nin her yerinde zevkle gezdiğini belirtip tepki gösterdi:

DİN VE SİYASET

“Biz memleketlerimize bile gidemiyoruz. Bu AKP iktidarının emekli düşmanı politikalarından kaynaklanıyor.” Daha sonra söz alan Emekli Meclisi yürütme kurulu üyelerinden Zerrin Aldemir “Alın teriyle bu ülkeyi kuran, fabrikalarda, okullarda, hastanelerde, tarlalarda ömrünü tüketen kuşağız. Emekli olmak hayattan, sözden, mücadeleden emekli olmak değildir. Tam tersine, yılların biriktirdiği deneyimle daha güçlü konuşmaktır. Yalnızca kendi cebimizi değil, bu ülkenin onurunu savunuyoruz” derken Tülin Karakullukçu şunları vurguladı: “Ramazan şovu değil, adalet istiyoruz. Gösterişli iftar sofralarına, uzun protokol masalarına bakın. O masalarda halkın gerçeği eksik. Onların iftar sofraları büyürken halkın sofrası küçülüyor. Bir ülkede yoksulluk ‘kader’ diye anlatılıyorsa orada din siyasete alet edilmiştir. Dindarlık saray sofralarında değil, emeklinin boş tenceresinde sınanır.”

‘DİNLENME YERİNE YAŞAMDA KALMA’

Emekli Meclisi üyesi Yasemin Ünlü, bugün emeklilerin sabah kahvesini yudumlamak, dinlenmek yerine hesap kitapla stres altında yaşamda kalmaya çalıştığını anlattı. Kira ve sağlık harcamalarına atıf yapan Ünlü, şöyle devam etti: “Emekliler çalışırken ülkeye yük değildi. Bugün de yük olmak istemiyorlar. Onlar sadece insanca yaşayabilecek bir gelir istiyorlar. Bugünün çalışanı yarının emeklisidir. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı aslında toplumun geleceğine dair bir uyarıdır.”