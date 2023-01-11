Emekli memurlara ilave ikramiye ödenecek
2022'de emekli olan memurlar, ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.
3600 ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak.
Emekli olmuş memurlar, ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.
Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.
NTV'de yer alan habere göre; aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.
İlave ikramiye, yaş haddi ve kadrosuzluktan dolayı emekli olan memurlara tanınan bir hak.
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