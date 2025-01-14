Emekli ve emekçi enflasyon altında ezilirken köprü, otoyol, tren ücretinde yüzde 400 artış

Yayınlanma: 14.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.01.2025 - 04:00

Memur maaşları enflasyon farkıyla birlikte sadece yüzde 11.54, işçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 15.75, asgari ücret ise yüzde 30 oranında artırılırken köprü-otoyol geçişleri, tren bilet ücretlerinde yapılan artış yüzde 300-400’lerin üzerine çıktı.

Köprülerde en düşük geçiş ücretleri şöyle oldu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 33 liradan 47 liraya, Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 555 liradan 795 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü tek yön geçiş 70 liradan 80 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 585 liradan 795 liraya çıktı.

AVRASYA’DA İKİ TARİFE

Avrasya Tüneli’nde gece ve gündüz farklı fiyat uygulanacak. Tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 liradan 225 liraya çıktı. Minibüsler için 337.5 TL, motosikletler için ise 175 TL olarak belirlendi. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 112.5 TL, minibüsler için 168.75 TL, motosikletler için ise 87.5 TL olacak. Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti de 590 lira oldu.

‘VATANDAŞI SOYMAK’

CHP’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 1 Ocak 2024’te 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretinin 295 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 35 lira, Osmangazi Köprüsü’nün 290 lira, Avrasya Tüneli’nin 80 lira, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ise 15’er lira olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

“Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan toplam zam oranı Çanakkale Köprüsü’nde yüzde 288,? Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yüzde 300, Osmangazi Köprüsü’nde yüzde 318, Avrasya Tüneli’nde yüzde 325, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yüzde 453. Bunun adı vatandaşı soymaktır.”

TCDD: ENFLASYON ALTINDA

Tren bilet ücretlerine de zam geldi. Ankara-İstanbul güzergâhı yüzde 44.4 oranında artırılarak 540 liradan 780 liraya, Ankara-Konya güzergâhı yüzde 44 artışla 250 liradan 360 liraya, Ankara-Eskişehir güzergâhı da yüzde 39 artışla 280 liradan 390 liraya çıktı.

TCDD Taşımacılık AŞ ise yaptığı açıklamada, “13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir” dendi.

Yıllık enflasyon yüzde 44.38, yeniden değerleme oranı da (YDO) yüzde 43.93’tü. TCDD, tarifelerin enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranla güncellendiğini iddia etti.

Ancak Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya tren biletlerine gelen zamlar yeniden değerleme oranının bile üzerinde yapıldı. Artışlar Ankara-Eskişehir hattı hariç diğer hatlarda da hemen hemen enflasyon oranında oldu.