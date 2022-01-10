Emekli ve memurların zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih belli oldu
1 Ocak itibariyle emekli maaşlarının ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde maaşlar aynı günde yatırılacak.
Emekli ve çalışanların zamlı maaşların yatırılacağı tarih netleşti. Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklileri de ilave yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak.
SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
Gazete Duvar'ın haberine göre 1 Ocak itibariyle emekli maaşlarının ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Maaş, ödeme gününde yani zamanında ödenecek, böylece tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak. Bu durumda özellikle bayramlarda maaşların öne çekilmesi uygulaması rafa kaldırılabilecek.
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