Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme

10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:06

Meclis yeni haftada, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Yeni ekonomi paketi olarak da tanımlanan düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı, yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

En düşük emekli maaşı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

DOĞALGAZDA KADEMELİ FATURA UYGULAMASI

Kanun teklifinde, doğalgazda kademeli fatura uygulaması da yer alıyor.

Buna göre, BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Teklifle ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ

Meclis gündemindeki bir diğer önemli düzenleme ise, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi olacak.

Teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak.

Meclis'te yeni haftada siyasi partilerin grup toplantıları da olacak.