Emekli zammına CHP'den ilk tepki: 'Emekliysen sürün...'

AKP'nin en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklifine CHP'den tepki geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı sosyal medyadan ''Emekliysen sürün'' ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı.

Yıldızlı şu ifadeleri kullandı:

''Kiranı ödeyeme - BANANE!

Faturalarını ödeyeme - BANANE!

Aç kal, besleneme - BANANE!

Emekliysen sürün - BANANE!

Zulüm ile ebat olunmaz, bu kara düzen ile yaşanmaz!''

EMEKLİ MAAŞLARI

2025 yılı sonunda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunurken AKP'nin teklifinde en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkması planlanıyor. Artış yüzde 18.48'e karşılık gelirken bu teklifle en düşük emekli aylığı almayan emeklilere ise enflasyon farkı oranı olan yüzde 12.19 zam yapılması bekleniyor.

Teklifin kabul edilmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.