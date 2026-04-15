Emekliden iktidara ara zam çağrısı: 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz'

İzmir’de Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek maaşların yetersiz kaldığını belirtti. Emekliler, Mayıs ayında ara zam yapılmasını ve sağlıkta kesintilerin kaldırılmasını talep etti.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen emekliler, yaptıkları basın açıklamasında geçim sıkıntısına vurgu yaptı. Açıklamanın ardından grup, Basmane Garı önüne yürüyerek “emekli zinciri” oluşturdu.

Emekliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ocak ayında emekli maaşlarına zam oranını Pinokyo TÜİK yüzde 12.19 olarak açıkladı. Mart ayından itibaren tüketim ürünlerine gelen, bize göre zam, iktidara göre ise güncellemeyle emekliye verilen artış sıfırlanmış olup, Nisan ayında ise emekli maaşları eksiye düşmüş durumda. Öncelikle Nisan ayında elektrik ve doğalgaza gelen, bize göre yüzde 25’lik zam, iktidara göre güncelleme, emeklinin yaşama tutunmasını mümkün kılmamakla birlikte emekli artık gıdaya ulaşamıyor, aldığı maaşın yarısı fatura giderlerine gidiyor. Biz emekliler olarak geçinemiyoruz. Mayıs ayında ara zam istiyoruz. Sizin tabirinizle güncelleme istiyoruz.

Bir çağrıda Sağlık Bakanı'na yapıyoruz. Emeklinin kuşa dönen maaşı, sağlık hizmetlerinden faydalanırken maaştan kesilen muayene ve ilaç katkı payları nedeniyle daha da erimektedir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın bir düzenleme yaparak emekliden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarını kaldırması ve emeklilere randevularda öncelik tanınmasını istiyoruz. İktidarın yönetsel yeteneksizliğiniz sonucu oluşan ekonomik krizin faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz. Her sıkıştığınızda emeklilerin yoksulluğunun sebebi olarak emeklilerin uzun yaşamasına ve çalışan her iki kişiye bir emekli düştüğü yalanını kabul etmiyoruz. Emekliler olarak maaşlarımızı her çalışan iki kişi değil, 40 sene SGK’ya ödediğimiz primlerin karşılığı olarak alıyoruz. SGK’ya ödediğimiz primleri bir bankada değerlendirmiş olsaydık, bugün hazine yardımı ile 20 bin TL alan bir emekli 40 bin TL aylık faiz alıyor olurdu. Bu vesileyle biz emekliler sadaka değil, ödediğimiz primin güncel karşılığını istiyoruz. Seçimden seçime ‘gaz bulduk, petrol bulduk’ masallarıyla giderilemeyeceğini 24 yıllık AKP iktidarı eliyle yaşayarak öğrendik.