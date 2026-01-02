Emekliler 2026 zammı öncesi sokakta: 'Derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın'

Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Açıklamayı Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Fırtına okudu. Fırtına, emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini vurgulayarak taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

EMEKLİ AYLIKLARINA SEYYANEN ZAM TALEBİ

Basın açıklamasında konuşan Ayhan Fırtına, mevcut emekli aylıklarının yetersizliğine işaret ederek, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı içinde olduğunu dile getirdi. Fırtına, emeklilerin ve hak sahiplerinin aldığı aylıkların açlık sınırının altında kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

16,8 milyonu aşkın insanın 4,5 milyonu, 16 bin 881 TL gibi bir sefalet aylığına mahkum edilmiştir. Bir o kadar dul ve yetim hak sahibi ise bu tutarın çok daha altında aylık almaktadır. Bu rakamlar açlık sınırının altındadır, hatta yer yer yarısının bile altına düşmektedir. Bunun adı derin yoksulluktur. Emeklilere fiilen ‘aç kal’ denmekte, sendika hakkı gasp edilerek ‘sus’ denmektedir. Ocak 2026’da; İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması planlanan artışların yüzde 12–13, Memur emeklilerine ise yüzde 18’ler bandında kalacağı görülmektedir. Bu bir artış değil; yoksulluğun güncellenmesi, sefaletin kalıcılaştırılmasıdır. Bu sahte yüzdelik artışlara ‘hayır’ diyoruz. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimiz içerisinde, tüm emeklilere derhal 20 bin TL seyyanen zam yapılsın.

SOSYAL VE DEMOKRATİK HAKLAR VURGUSU

Fırtına, açıklamasının devamında yapılacak artışların tüm emeklilere eşit şekilde yansıtılması gerektiğini belirterek kök aylık uygulamalarına tepki gösterdi. En düşük emekli aylığının yeni işe başlayan memur maaşı seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade eden Fırtına, enflasyon kayıplarının telafi edilmesi ve refah payı eklenmesi çağrısında bulundu.

“TÜM BASKILAR SONA ERDİRİLSİN”

Sendikanın taleplerini sıralayan Fırtına, sağlık alanındaki katkı payları ve ek ücretlerin kaldırılmasını, emekliler ve dar gelirli yurttaşlar için barınma ve kira desteği sağlanmasını istedi. Kamusal sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Fırtına, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: