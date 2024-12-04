Emekliler açıklanan enflasyona sosyal medyada #EmeklibitiknedeniTÜİK etiketiyle tepki gösterdi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 06:40

Sayıları milyonları bulan emekliler düşük çıkan TÜİK enflasyonuna tepki göstererek sosyal medyada #EmekliBitikNedeniTÜİK etiketiyle kampanya başlattı. En düşük aylığı 12 bin 500 TL olan emekliler, zorunlu ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini belirterek yeniden meydanlara çıkacaklarını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF), pazar günü mitinge hazırlanıyor.

EYT_EF Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikci, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) emekli ve çalışanın sofrasından ekmeğini aldığını vurguladı.

‘EMEKLİ PAZARIN ÇÜRÜĞÜNDE’

Emeklilerin sefaletinin baş sebeplerinden birinin TÜİK olduğunu söyleyen Lastikci, şunları söyledi:

“Yüksek enflasyon karşısında alım gücü yok olan emekliler ve emekçiler zor duruma düştü. TÜİK marifetiyle hepimizin sefaletine imza atılıyor. İnsan içine çıkamıyoruz, çarşıya pazara gidemiyoruz. Artık çöpün başında, pazarın çürüğünde emekliler var. Yıllardır verdiğimiz emekler bunun için miydi, vergilerimizi primlerimizi ödemedik mi? Bugün 75-80 yaşına gelmiş emekli dahi iş arıyor. Ölüme terk edildik, can çekişiyoruz. Suni teneffüs olarak ocak ayından önce 20 bin lira seyyanen zam talep ediyoruz” dedi.

Federasyon üyesi emekliler, “İnsanca yaşamak istiyoruz” diyerek 8 Aralık saat 14.00’te Kadıköy Meydanı’nda bir araya gelecek.

EMEKLİ İÇİN SIFIR ZAM TEHLİKESİ

İktidarın hedefi tutturamadığı enflasyonun faturasını milyonlarca emekli ve emekçi ödüyor. Yurttaşın kaybı her geçen gün daha da büyüyor. Temmuzda yapılan maaş zamlarından geriye hiçbir şey kalmazken sendikalar ek zam istiyor.

Kasım ayında enflasyon yüzde 2.24 oranında arttı. Temmuz sonrası 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. Memur ve memur emeklisinin yüzde 4.15 oranında enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkıyla birlikte ocakta artışın yüzde 10 civarında olması bekleniyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14.57 oranında zam kesinleşti. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışın da yüzde 17-18’ler civarında kalması bekleniyor. Eğer en düşük aylık olan 12 bin 500 lirada yasa ile yeni düzenleme yapılmazsa milyonlarca emekli “sıfır zam” riskiyle karşı karşıya kalacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “refah payı artışı ve emekliler için adil emekli aylığının” yaşama geçirilmesini isteyerek “Bugün gelinen noktada, geçim derdi sıkıntısı bitmiş, yüksek faiz, artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir. Bu süreci en yoğun şekilde cüzdanlarında hisseden kesimin kamu görevlileri, sabit gelirliler ve emekliler olduğu gerçeği ise halen önümüzde durmaktadır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de ocak ayında yapılacak zammın yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93’e revize edilmesini, refah payının da unutulmamasını istedi. “Bu rakamlara göre kasım ayı ile birlikte maaşlar reel olarak yüzde 4.56 eridi. Bu durum kamu çalışanlarını ve emeklileri ekonomik bir açmaza sürüklemektedir. Ayrıca eğer bir önlem alınmazsa tarihinde ilk defa memur ve emekliler devletin hedeflediği enflasyonun bile altında maaş zammı alacaklar” diye konuştu.