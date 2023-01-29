Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'den Erdoğan'a intibak mektubu

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 23:20

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 23:20

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubunda emekli aylıkları hesaplanma yöntemlerinin bazı dönemlerde değişmesinin farklı tarihlerde emekli olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasında aylık miktarları açısından eşitsizliğe yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan; fakat emekli oldukları tarihler birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi, yani intibak konusu hala çözüm beklemektedir.





Zatıalinizin katkılarıyla 2000 öncesi emeklilerimizin intibakları yapılmış ve bunlar arasındaki adaletsizlik takdirlerinizle giderilmişti. Bunun için emekli topluluğumuz olarak zatıalinize şükranlarımızı sunmuştuk.





Bugün gelinen noktada, 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir.

"ORTAK BİR SİSTEM BENİMSENMELİ"

Mektubunda, emekli aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınan üç döneme dair teknik bilgilere de yer veren Ergün, şu taleplerde bulundu: