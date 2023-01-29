CHP'li Levent Gök’ün dinlediği emekli: 'Yaşamak değil, can çekişiyoruz'
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’e her hafta pazarda en az 200 TL harcadığını anlatan bir emekli, maaşının asgari ücretten az olduğuna dikkat çekerek, “Yaşamak değil, can çekişiyoruz” dedi.
CHP‘li Levent Gök, Ankara Dikmen pazarında esnaf ve alışveriş yapan emeklileri dinledi.
Gök’ün konuştuğu bir emekli, alım gücünün sıfır olduğunu belirterek, “10-15 liradan aşağı bir şey yok. Her hafta 200 liradan aşağı harcamıyorum, 2 kişi. Ayda 800 lira. Emekliyim, yeni asgari ücretten az alıyorum. Yüksekokul mezunuyum, 8 bin 500 liradan az alıyorum. 800 lira doğalgaza veriyorum, 400 lira elektriğe veriyorum. Gel de yaşa… Yaşamak değil can çekişiyoruz. Biz geldik gidiyoruz, bundan sonrakiler ne olacak?” dedi.
Bir kadın da “Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. 200 lira düşünüyorum ama yiyecek hiçbir şey alacağımı sanmıyorum. Çok pahalı her şey. Emekliyiz, hiç yetmiyor. Emekliye de bir şey vermediler zaten. Hayat çok zor” diye konuştu.
Emekli bir yurttaş da parasının ancak 2 kilo elma almaya yettiğini başka bir şey almanın zor olduğunu kaydetti. Gök’ün “Ne olacak bu hal böyle” sorusuna da “Hepimiz bir çaresine bakacağız kurtulacağız, ümitliyiz” yanıtını verdi.
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