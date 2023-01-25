Tüm Emeklilerin Sendikası: En düşük maaş 9 bin lira olmalı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 20:06

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 20:07

Sendikanın Mersin şubesi üyeleri, emeklilik maaşının güncellenmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla eylem yaptı. Emekliler adına açıklama yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş, emeklilerin açlığa, sefalette terk edildiğine dikkat çekerek, “En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerinde en az 9 bin TL olmalı” diye konuştu.

Birgün'ün haberine göre, Karakuş, emekli maaşının açlık ve yoksulluk sınırı altında olduğunu ve emekli maaşının enflasyon karşısında eridiğini belirterek "insan onuruna yakışacak" bir ücret talep ettiklerini söyledi. Başta temel ihtiyaçlar olmak üzere her ürünün fiyatının yüksek olduğunu belirten Karakuş, emeklinin sağlıklı beslenmediğini, sosyalleşemediğini, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını aktardı.

"İKTİSADİ OLANIN DA DEMOKRATİKLEŞMESİ GEREKİR"

İntibak yasası çıkarılarak, aylık bağlama oranlarının 2000 yılı öncesine çekilmesi gerektiğini belirten Karakuş, “Aylık bağlama oranlarını sürekli düşürülerek aylıklarımızın açlık sınırının altına düşürüldüğü bu sistemde yapılması gerekeni intibak yasası çıkarılarak; Aylık bağlama oranlarının tekrar 2000 yılı öncesine çekilmelidir. Emeklilerin, emekçilerin yaşadıkları ekonomik çıkmaz, üç kuruş ver beş kuruş al, bu kısır döngü sistemsel bir sorundur. Ekonomik yasa ve kanunlar bir avuç kapitalist azınlığın çıkarları doğrultusunda, emekçileri yokluğa, yoksunluğa mahkûm edecek şekilde düzenlenmiştir. Çözüm, halkın ve tek tek yurttaşların “insanca, onurlu ve güvenli bir yaşam sürmesinin” güvencesi ve ekonominin temel yönelimleri konusunda söz söyleme ve yön verme dayanağı olan kamuculuktur. Bizim için “demokratikleşme” salt siyasi olanla sınırlı değil. İktisadi olanın da demokratikleşmesi gerekir ki, halkın ve tek tek yurttaşların “insanca onurlu ve güvenli bir yaşam sürmesinin” güvence altına alınması mümkün olsun. Bunun için örgütleniyoruz. Bizi bu yoksunluğa terk edenlerin seçimde karnesini yazmakta bizim işimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

"TÜM EMEKLİLERE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Dört gün sürecek olan imza kampanyası hakkında bilgi veren Tüm Emeklilerin Sendikası Genel merkez Denetleme Kurulu üyesi Ali Ünüvar, “Biz sayısı önemli değil. Türkiye’nin her tarafındaki emeklilerin sendikası olarak şube ve temsilciliklerimizle dört gün sürecek kampanyayla tüm emeklilere ulaşmaya çalışacağız. Büyük bir rakamla bu gündemi Meclise, hükümete ve bu zamlarla geçinemeyeceğimizi mevcut verilen ücretlerin en asgaride eşitlenmeye çalıştığını ifade ediyoruz. Bu nedenle tüm emeklilerin en az 9 bin liranın üstünde bir rakamda emekli maaşı alması için imza kampanyasını yürütüyoruz” şeklinde konuştu.