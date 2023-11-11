Emekliler dikkat! 5 bin liralık ikramiye ödemeleri başladı
Çalışmayan emeklilere yönelik 5 bin lira ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine bugün başladı.
Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.
HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:
17,18, 19 olanlar için 11 Kasım
20, 21, 22 olanlara 12 Kasım
23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:
14 Kasım
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