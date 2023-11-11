Emekliler dikkat! 5 bin liralık ikramiye ödemeleri başladı

Çalışmayan emeklilere yönelik 5 bin lira ikramiye ödemeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

AA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:02
Emekliler dikkat! 5 bin liralık ikramiye ödemeleri başladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine bugün başladı.

Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım


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