Emeklilerden miting çağrısı: İnsanca yaşam istiyoruz

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

Anıtpark’ta yapılacak miting saat 13.00’te başlayacak. DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, mitingi üç sendika olarak organize ettiklerini ancak herkese açık olduğunu söyledi.

2024 Bütçesi’nin aralık ayında TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacağına işaret eden Kalender, “Bu bütçede emekliler için birşey yok. Taleplerimizi dile getireceğiz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir aylık istiyoruz” dedi.

Kalender, talepleri ise şöyle sıraladı: