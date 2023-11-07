Emekliler dikkat! Maaş ödeme tarihleri belli oldu
SGK, emeklilerin merakla beklediği kasım ayı ödeme tarihlerini duyurdu. SSK'liler ve Bağ-Kur'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihleri belli oldu.
Emeklilerin merakla beklediği kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'liler ve Bağ-Kur'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihlerini duyurdu.
Emekli yurttaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi şöyle:
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Süper Lig'de sahalarda ender görülecek penaltı kararı