Bakan Işıkhan'dan 'emekli maaşı' açıklaması!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 14:54

Güncelleme: 06.11.2023 - 14:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işbirliğinde AYBÜ Milli İrade Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu"na katıldı.

Bakan Işıkhan, emekli, kamu görevlisi ve işçiler olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

21 YIL ÖNCE İLE KIYASLADI

Işıkhan, "2002-2023 yılları arasında aylıklara seyyanen ya da oransal yapılan artışlar ve emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleriyle, en düşük emekli aylığı alan işçi emeklisi yüzde 96, tarım işçisi emeklilerimize yüzde 130, esnaf Bağ-Kur emeklilerine yüzde 234, tarım Bağ-Kur emeklilerine yüzde 655, emekli sandığı memur emeklilerine de yüzde 72 oranında reel olarak artış gerçekleştirildi" dedi.

"EMEKLİLERİMİZİN YÜZÜNÜ 'DAHA DA' GÜLDÜRECEĞİZ"

Işıkhan, salgın ve ardından yaşanan depremin olumsuzluklarını gidermek için destek ve teşviklerle çalışma hayatını ayakta tutacak önlemler aldıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete ilave artış yaptık. Bir yılda yaptığımız zam yüzde 107 oldu. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkardık. 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecimizi başarıyla yürüttük. Diğer paydaşlarımızla yeni protokoller imzaladık ve iş dünyamızın birçok temsilcisiyle sık sık bir araya gelerek ihtiyaç ve talepler noktasında yeni çözüm yolları aradık. Çalışmayan emeklilerimize 5 bin lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz."

"EMEKLİLER ARTIK KAHVE KÖŞELERİNDE ZAMAN GEÇİRMEYECEK"

Işıkhan, 12,2 milyon emekli ve hak sahibine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını anımsatarak, şöyle konuştu:

"2002 yılında 6,5 milyon emekli ve hak sahibi sayısının 2023 yılında 15,8 milyona ulaştığı, sosyal güvenliğin kapsamının sürekli genişlediğini de dikkate almalıyız. Bakanlık olarak emeklilerimizin ücret artışları yanında sosyal boyutunun güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacak. Bu sosyal düzenlemeler sağlık, kültür, sanat, eğitim, ulaşım ve toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacaktır. Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka yerlerde zaman geçirmesi bir sosyal politika hocası olarak kabul etmediğim bir şey. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz."

EYT SORUSUNA YANIT VERDİ

Bakan Işıkhan, "EYT düzenlemesi kapsamında aylık bağlanmasını bekleyen kaç kişi var?" yönündeki bir soruya, "Normal dönemde yılda 440 bin aylık bağlanırken, EYT sürecinde biz bu rakamı aylık olarak gerçekleştirdik. Emeklilik işlemleri aksamasın diye gece gündüz çalışan SGK personelimiz oldu. SGK personelimize teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin Bakanlığının temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır" bilgisini verdi.