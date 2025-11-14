Emekliler ev kirasını bölüşmek için birlikte yaşıyor: 'Dört duvar arasında sahip çıkan yok'

Türkiye genelinde konut kiralarında rekor seviyede artışlar yaşanıyor. Ev sahiplerinin talep ettiği yüksek kiralar, kiracıların evlerini terk etmesine, hatta bazı durumlarda yaşadıkları mahalleyi veya şehri değiştirmek zorunda kalmalarına yol açıyor.

Bu durumdan en çok etkilenen kesimler arasında asgari ücretliler, emekliler ve ailelerinden yeterli destek alamayan üniversite öğrencileri yer alıyor. Özellikle emekliler aldıkları maaşların kirayı karşılamaya yetmemesi nedeniyle gençlik yıllarındaki gibi birlikte yaşamaya başlamış durumda.

'EMEKLİLER ÖLÜME TERK ED İLDİ'

DİSK Emekli-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, 16 bin 881 lira maaş ile emeklilerin ölüme terk edildiğini belirtti. Kirasını ödemekte zorlanan, eşini kaybetmiş ve yalnız yaşayan emeklilerin, kiralarını paylaşmak için birlikte ev tuttuğunu ifade eden Kılıç, artık emeklilerin birlikte yaşamaya başladığını söyledi.

Kılıç, “Gerçekten emekliler artık mefta olmak üzere. Yani ölüm döşeklerine düşmüş durumda diye düşünüyorum” diyerek, emeklilerin içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi:

Dört duvar arasında emekliler sahip çıkanı yok. Biz de sesimizi duyurmak için, onların sesini, çığlıklarını duyurmak için habire bastırıyoruz ama maalesef hiçbir duyan yok. Emeklileri ölüme bırakmışlar. En düşük emekli maaşı, biliyorsunuz, 16 bin 881 lira. Bundan da düşük maaş alanlar var. Dul, yetimler var. Bunun hepsini kapsıyor bizim işte söylemlerimiz.

'K İRADA BİLE OTURAMIYORLAR'

Emeklilerin artık ev almanın ötesinde kirada bile oturamaz hâle geldiğini vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artık emekliler ölüm döşeğinde. Lütfen el atsınlar. Biz dilenci değiliz, kimseden bir şey istemiyoruz. 'Hakkımız olanı, anayasal hakkımız olanı istiyoruz' diye seslenmeye çalışıyoruz. Bir yerde son model yaşanırken, bir yerde açlıkla mücadele ediliyor. Eskiden daha çoktu.

Kılıç, geçmişte bir kişinin çalışarak ailesine bakabildiğini ve kira ödeyebildiğini, artık ise birçok kişinin çalışsa dahi aileye destek sağlayamadığını belirtti.

Şimdi on kişi çalışsa dahi bir anaya, babaya bakamıyor. Yani anadan babadan bekliyor. Emekli oluyordu, evini alıyordu, arabasını birikimleriyle alıyordu. Ama maalesef şimdi emekli olduğu zaman bırakın ev almayı, bir evde kirada bile oturamıyor emekliler.

'EMEKLİLER KİRAYI B ÖLÜ ŞMEK ZORUNDA KALIYOR'

Emeklinin maaşının büyük kısmının kiraya gittiğine dikkat çeken Kılıç, bazı emeklilerin yalnız yaşamak yerine birlikte ev tutarak kirayı paylaşmayı düşündüğünü anlattı:

Emeklinin bütün maaşı neredeyse kiraya gidiyor. Çünkü en ücra köşedeki evler, 10 bin-20 bin arasında. İnsanoğlunu yaşamayacak yerlerde yaşatmaya başladılar. Artık emekliler düşünüyor. Bazı amcalar konuşuyor eşini kaybetmiş, tek başına yaşayan. Acaba diyor, bizi iki kişi, üç kişi bir ev tutup da beraber mi yaşasak? Yaşayan da varmış. Bunlar dile getirilmiyor çünkü.

Kılıç, yöneticilerin sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü ve sosyal devlet anlayışının tamamen ortadan kalktığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: