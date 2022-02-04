Emekliler, fatura zamlarını protesto etmek için her gün 9 dakika ampullerini söndürecek

04 Şubat 2022 Cuma, 14:51

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu 21 Şubat'tan itibaren elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan zamların kaldırılması için saat 21.00'de başlayarak her gün 9 dakika ampullerini söndüreceğini açıkladı.

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu bugün Ankara'da Mülkiyeliler Birliği’nde bir araya gelerek faturalara yapılan zamları ve hayat pahalılığına karşı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçi, BAĞKUR’lu ve memur emekliler arasında maaş bağlama oranlarının da yeniden düzenlenmesi talep edildi.

"EMEKLİLER ARASINDAKİ ADALETSİZ ZAM UYGULAMALAR DÜZENLENMELİ"

Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu'nun okuduğu açıklama şöyle:

“2022 yılının ilk gününden bugüne kadar su, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar kaldırılmalı ve bu zamlı fiyatlarla düzenlenen faturalar indirilmeli ve düzeltilmelidir. Emekliler arasındaki (işçi, BAĞKUR’lu, memur) adaletsiz zam uygulamaları ve maaş bağlama oranları yeniden düzenlenerek insan onuruna yakışır bir seviyeye getirilmelidir. Biz emeklilerin maaşları ve emekçilerin asgari ücretleri yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır.

İktidarıyla ve muhalefetiyle tüm karar verici makamların sorunlarımızın çözümü ve isteklerimizin karşılanması doğrultusunda derhal harekete geçmesini istiyoruz ve bekliyoruz. Sorunlarımızın çözümü ve hak ettiğimiz insanca yaşama koşullarının sağlanması konusunda herhangi bir adım atılmaması durumunda, emekliler olarak, kararan yaşama koşullarımızı protesto etmek üzere ayın 21'inde saat 21.00'da başlamak üzere her gün 9 dakika ampullerimizi söndüreceğiz ve yaşadığımız karanlığı görünür kılacağız. Yarın kendileri de emekli olacak olan tüm yurttaşlarımızı da bu haklı isteklerimizi desteklemeye ve bizlere katılmaya davet ediyoruz"

"EMEKLİLER TATİL YAPAMIYOR, SOSYAL HAKLARI YOK"

Basın açıklamasının ardından emekliler, yaşadıkları sorunlara ilişkin soruları yanıtladı.

Köy Hizmetleri'nden emekli olan Turan Dağ, emekliler için devletin programlar üretmesi gerektiğini belirterek, "Emekliler zaten tatil yapamıyorlar zaten herhangi bir sosyal hakları yok. Bir yerden bir yere gitmek en az 15 TL. Bu yüzden ülke emeklilerini bir program dahilinde, üretimde kullanmasını istiyorum. Emekli maaşına yapılan zammın nasıl olumlu etkisi olacak? 1000 TL veriyorsun 300 metreküp gaz veriyor ne faydası olacak emekliye?" dedi.

"ÜST ÜSTE KAZAK, İÇLİK GİYİP 800 TL DOĞALGAZ ÖDÜYORUZ"

BAĞKUR emeklisi Zekeriya Aksu, artan hayat pahalılığından şikayet ederek, "Ülkenin bütün zenginliğini çalıştığımız dönemde biz ürettik. Ürettiklerimizin karşılığında beklediğimiz şey bu olmamalı. 800-900 TL doğalgaz faturası geliyor ama siz evde üste üste kazak, içlik giyiyorsunuz. Elektrik keza öyle. Evinizde bir tost bile düşünüp yapamıyorsunuz. Bunu mu hak ettik biz? Bu yoksullaştırma operasyonu" diye konuştu.

"SİMİT 3 BUÇUK KATINA ÇIKTI, BİZİM MAAŞLARIMIZ DA EN AZ 3 BUÇUK KATINA ÇIKMALI"

10 yıldır emekli olan öğretmen Nesibe Durkut ise, yaşam kalitesinin sürekli olarak düştüğünü vurguladı.

Durkut şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 yıldır emekliyim. İlk emekli olduğumla günümüze baktığımda kıyaslanamayacak kadar dipteyiz. Artık aldığımız paraların bizi geçindirebilmesi mümkün değil. Ev kirası, faturalar ödendiği an elimize ekmek parası kalmıyor. Hep Avrupa ile kıyaslıyoruz ya Avrupa emeklileri Eylül olduğu zaman dünyanın en önemli turizm merkezlerini geziyorlar. Biz vazgeçtik başka ülkeleri, kendi bulunduğumuz şehrin içinde bir yerlerde gidip oturamıyoruz. Vazgeçtim yine oturmaktan, karnımı doyuramıyorum, faturalarımı ödeyemiyorum. İki üniversite öğrencisi çocuğum var, çocuklarıma harçlık veremiyorum. O çocuk aç geziyor, belki bir çay parasıyla geziyor. Buna kimsenin hakkı yok. Ve bu açlık bir şekilde giderilmeli. Bize simit yiyin diyorlardı. Simit 3 buçuk katına çıktı o zaman bizim maaşlarımız da en az 3 buçuk katına çıkmalı"

"BU YIL YÜZDE 50'YE VARAN REEL KAYIP SÖZ KONUSU OLDU"

Tarık Bozkurt ise, 15 yıl önce SSK'dan emekli olduğunu söyledi. Bozkurt, devletin emeklileri bir "yük" olarak gördüğünü belirtti.

Bozkurt'un açıklaması şöyle:

"Zaman zaman hükümet çevrelerinden emeklilerin toplumun, bütçenin üzerinde yük olduğu şeklinde şikayetler oluyor. Bu yükten kurtulmanın bir yolu olmalı değil mi iktidar mantığıyla düşünürseniz. 'Emekli maaşlarını ödemeyeceğim' derseniz kabul edilir bir şey değil. Onun yerine başka bir şey yapmanız gerekir. Tam da onu yapıyorlar. Her artış döneminde emekli maaşlarını biraz daha azaltıyorlar. Bu sözde artışlarla sadece bu yıl yüzde 50'ye varan reel kayıp söz konusu oldu. Birkaç artış sonra herhâlde emekliler maaşlarıyla bir çakmak satın alırlar"