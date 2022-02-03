Emekliler direnişe başlıyor!
Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu’na bağlı 12 ayrı emekli platformu, yaşanan fiyat artışları nedeniyle zor koşullar altındaki emeklilerin seslerini duyurmak amacıyla yarın saat 11.00’de açıklama yapacaklarını duyurdular.
Emekli zammı henüz emeklilerin eline ulaşmadan gıda ürünlerinden faturalara, birçok kalemdeki zamlarla birlikte birlikte erimişti. Emekli maaşları ise ülkenin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için geçtiğimiz haftalarda yaklaşan seçimlerin de etkisiyle hükümet yetkilileri çalışmalara başladığını duyurmuştu ancak geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, öncelikli gündemlerinde EYT ile ilgili çalışma bulunmadığını açıklamıştı.
Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu’na bağlı Bağımsız Emekliler Grubu, Bağımsız Emekliler Platformu, Birlik Dayanışmacı Emekliler, Çağdaş Emekliler Gurubu, Emekli Grubu, Emekliler Grubu, Emekliler Birleşiyor Platformu (EBP), Emekli Demokrat Öğretmenler Grubu, Emeklerin Sesi Gurubu, Tüm Emekliler Bileşim Platformu, Tüm Emekliler Dayanışma Ağı (TEDA) ve Türkiye Emekliler Platformu (TEP), temel tüketim maddelerindeki fiyat artışları sebebiyle zor koşullarda yaşayan emeklilerin sesini kamuoyuna duyurmak için yarın basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdular.
Açıklamada, “İnsanca yaşama koşullarını yok eden ve ısrarla sürdürüleceği söylenen bu uygulamalar karşısında ülkemiz yöneticilerini uyarmak ve isteklerimizi dile getirmek zorunluluk halini almıştır” denildi.
Basın açıklaması yarın saat 11.00’de Kızılay Konur 1 Sokak'ta bulunan Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.
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