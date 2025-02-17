Emekliler isyanda: Fitre veren eller, fitre bekleyen ellere dönüştü

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:52

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:52

Derinleşen ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarına yapılan zamların hızla eriyen emekliler Denizli’de sokağa indi. Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla Candoğan Parkı’nda bir araya gelen emekliler, “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” sloganları attı. Emeklilere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, DİSK Emekli Sen, kamu sendikaları ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

“İKTİDAR BİZİ SEFALETE MAHKÛM ETTİ”

Tüm Emeklilerin Sendikası Denizli Şube Başkanı Mesdan Yıldırım, emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini, Türkiye’de savaş ya da kıtlık olmamasına rağmen emeklilerin tarihin en büyük sefalet dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı. Yıldırım, “Bizi bu hale getiren iktidarla yönetilmek istemiyoruz. Yıllardır ülkeyi yönetenler, emeklileri, asgari ücretliyi ve tüm emekçileri açlığa mahkûm etti. Milyonlarca insan işsizlikle boğuşuyor ve temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Buna rağmen iktidar pembe tablolar çizmeye devam ediyor. Oysa 2021 bütçe görüşmelerinde bir milletvekili ‘Halk kuru ekmek yiyorsa aç değildir’ diyerek bugünün habercisi olmuştu” dedi.

“SADAKA KÜLTÜRÜ YERLEŞTİ”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Emekli ve asgari ücretliye de fitre verilebilir” fetvasına da tepki gösteren Yıldırım, bu açıklamanın emeklilerin içine düşürüldüğü durumu gözler önüne serdiğini belirtti. “Eskiden emekliler, ihtiyacı olanlara fitre verebiliyordu. Şimdi ise fitre alacak duruma düşürüldüler. Bu, iktidarın emekliyi nasıl bir sefalete sürüklediğinin en açık kanıtıdır” ifadelerini kullandı. Emekliler, basın açıklamasının ardından “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.