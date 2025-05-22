Emekliler kurban bayramı öncesi isyan etti: 'Karpuz bile kesemiyoruz'

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan emekli bir yurttaş, artan hayat pahalılığı ve yetersiz maaşlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadığını, ek gelir sağlamak amacıyla çöplerden teneke ve karton topladığını belirterek, "Hükümetten sadece maaşlarımızı değerlendirmesini istiyorum" dedi. Bir başka emekli, “14 bin lirayla karpuz bile kesemiyoruz. 7 kişi bir olup karpuz alıyoruz. Kurban mı keselim, toruna harçlık mı verelim” diye sordu.

Manisa’nın Soma ilçesinde emekliler, artan hayat pahalılığı ve yetersiz maaşlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi. Maaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmediğini belirten emekliler, kurban kesmenin artık hayal olduğunu ifade etti.

Bir emekli, evinin kira olmadığını ancak aldığı 16 bin lira maaşın yetmediğini belirterek, ek gelir sağlamak amacıyla çöplerden teneke ve karton topladığını söyledi ve “Hükümetten sadece maaşlarımızı değerlendirmesini istiyorum, başka bir şey istemiyorum” dedi.

Başka bir emekli ise “Bu maaşlar yetmiyor. 600-700 liraya İzmir’e bağ yurduna gidiyoruz. 14 bin lira maaşla nasıl geçinilir? Sen hiç düşündün mü? Çoluğumuz çocuğumuz, torunlarımız var. Gece 03.00’te kalkıyorum, sabah 4’te eve dönüyorum, sadece 800 lira kazanmak için. Bu parayla geçinmek mümkün değil. En az 20 - 30 bin lira arası maaş olması lazım" diye konuştu.

'YEVMİYECİ OLARAK ÇALIŞIYORUM, GEÇİNEMİYORUZ'

Bir başka emekli ise “Benim maaşım geçen seneki asgari ücreti ancak buldu. Geçinemiyoruz, zar zor idare ediyoruz. Ek iş olarak tarımda yevmiyeci çalışıyorum ama iş buldukça gidebiliyoruz. Bu şartlarda bir şey alıp birikim yapamıyoruz. Sadece boğazımıza yetiyor. Kurban kesmeye çalışacağız ama nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

Kurban Bayramı öncesi yapılan 4 bin liralık destek ödemesinin yetersiz olduğunu belirten bir emekli, “Emeklilerde kurban parası bile yok. 3 bin lira veriyorlar, bin lirasını sonra veriyorlar. Bu paranın hepsi birden verilse daha iyi olmaz mı? 4 bin liraya kurban alınır mı? İleride bir horoz bile alınmaz. Pazardaki fiyatlar fırlamış, çöplerden ekmek topluyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

'KARPUZ BİLE KESEMİYORUZ'

Sağlık harcamalarını dahi karşılayamadığını belirten başka bir emekli, üç günde diş ağrısı için 4 bin liradan fazla para harcadığını söyledi. “Eskiden üç kurban keserdim, şimdi pazara gitmek bile lüks. Peynir 300 lira, domates 50, biber 160 lira” diyerek fiyatlara dikkat çekti.

Bir emekli, “14 bin lirayla karpuz bile kesemiyoruz. 7 kişi bir olup karpuz alıyoruz. Kurban mı keselim, toruna harçlık mı verelim” diye sordu.

“4 yıldır kasaptan et alamıyorum, peynir bile zor alıyorum. Kira 4 bindi, şimdi 8 bin oldu” diyen başka bir emekli, yaşadığı geçim sıkıntısını anlattı.

Kurban hazırlıklarını oğlunun yaptığını söyleyen bir emekli ise “Kendim kesemiyorum, danaya giriyoruz. Peyniri bile yarım kilo alıyoruz” diye konuştu.

Ayakkabı boyacılığı yapan emekli ise “Geçinemiyorum, her yere borcum var. Çarşıya, pazara çıkamıyorum. Kurban keseceğiz ama nasıl olacak, para yok” dedi.



