Emeklilerden banka promosyonunda artış istiyor

Yayınlanma: 29.02.2024 - 13:49

Güncelleme: 29.02.2024 - 13:49

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarındaki artışlara karşın bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamlarının yerinde saydığını belirterek, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların promosyon rakamlarını yükseltmesini istedi.

Ergün yaptığı açıklamada, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015'ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını söyledi.

'KAMU BANKALARI CİMRİ DAVRANIYOR"

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucu olduklarını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Emeklilerin promosyon rakamı, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirleniyor. Bu protokoldeki rakamlar asgari promosyon rakamlarını içeriyor. Kamu bankaları bu konuda cimri davranıp bu protokoldeki asgari tutarları verirken, özel bankalar kısmen de olsa bir rekabet içerisinde olup, daha yüksek promosyon rakamları veriyor. Bugün itibarıyla kamu bankaları 10 bin lira ve üzeri emekli aylığına üç yıl için 5 bin lira promosyon verirken, özel bankalar çeşitli koşullarla bu rakamı 15 bin liraya kadar yükseltebiliyor."

YÜZDE 1,3'ÜNE KARŞILIK GELİYOR

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu anımsatan Ergün, şunları söyledi:

"Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin lira, üç yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının üç yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında üç yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1,3'üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz. Emekli maaşları artıyor ama bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamları adeta yerinde sayıyor. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli."

Ergün, bankaların yüksek karlılık rakamlarına rağmen emeklilere karşı cimri davranmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl, Türkiye'nin en büyük 10 bankası 506,8 milyar lira net dönem karı elde etti. Bu bankaların toplam karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artış gösterdi. Böyle bir tabloda, emeklilerin düşük promosyon rakamlarına mahkum bırakılması kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

"TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

Emeklilerin, SGK ile bankalar arasındaki promosyon protokollerinin tarafı olmak istediklerini vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

"Emeklilere banka promosyonu hakkının mimarı olan TÜED, SGK ve bankalarla birlikte promosyon rakamını belirlemek, imzalanacak protokolün tarafı olmak istiyor. Emeklilerin en büyük sivil toplum örgütü olarak, bu en doğal hakkımız. Yıllarca verdiğimiz mücadele sonucu elde ettiğimiz banka promosyonlarımızı, enflasyon canavarı ve bankaların pula döndürmesine müsaade etmeyeceğiz. Bankalar, taleplerimiz doğrultusunda promosyon rakamlarını artırmazsa üzerinde çalıştığımız alternatifleri hayata geçirmek için daha istekli ve kararlı davranacağız."