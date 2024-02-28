Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı? Erdoğan'dan kötü haber!
Muhalefetin emeklilere yönelik seyyanen zam talebine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi. Erdoğan, emekli maaşlarının bütçeye olan etkisinin altını çizerek, "Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık kaynak aktarmak demek" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya mitinginde konuştu.
Erdoğan, emekli maaşlarının bütçeye olan etkisinden bahsederek, "Birileri emekli maaşına 7 bin, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri şöyle sürdürdü:
"Emekli maaşlarına arzu ettiğimiz düzeye yükseltmek için devlet ve millet olarak daha çok çalışacağız. Ortaya çıkan kazançtan emekliye hak ettiğini vereceğiz.
Hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. Emekli maaşlarını bizler önceki dönemkilerle kıyas edilemeyecek seviyeye çıkarsak da gönlümüz vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını istiyor. Ekonomi hesap kitap işidir. Gelir-gider dengesini tutturamazsanız 1970'ler ve 1990'lardaki gibi siyasi, sosyal çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır. Biz harcadığımız her kuruşu devleti ve milletiyle çalışıp kazanmak mecburiyetindeyiz."
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