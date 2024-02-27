Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:14

Güncelleme: 27.02.2024 - 15:25

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere iktidarın en güvendiği seçmen kitlesi olan yaşlı ve emekli tabanda ciddi bir çözülme yaşandığı öne sürüldü.

5 bin TL olarak vadedilen emekli ikramiyesinin nasıl 3 bin TL'ye düştüğü ortaya çıktı.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan 5 bin liralık ikramiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in devreye girmesiyle 3 bin TL'ye düşürüldü.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda 5 bin liralık ikramiyenin maliyetinin para politikasını zorlayacağına ilişkin Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumun AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı etkilediği ve frene basıldığı aktarıldı.

Nuray Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Parti yönetimi, tabanlarının halen kendileriyle hareket edip etmediğini araştırırken, ilginç sonuçlara ulaştılar. AKP’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Ancak, son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AKP’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı. Gençlerin oyları konusunda sıkıntı yaşayan parti, orta yaş seçmenine kıyasla emekli ve yaşlı seçmeninde çözülme saptadı.

EKONOMİK FATURA

Emeklilerin ekonomik durumu, son yıllarda katlanarak artan hayat pahalılığı, emekli maaş artışında son dönemde yaşanan sorunlar ve son olarak Çalışma Bakanı tarafından 5 bin lira planlandığı açıklanmış olmasına rağmen 3 bin lirayla sınırlı kalan bayram ikramiyesinin bu olumsuz sonucun nedeni olduğu konuşuluyor.

FREN YAPTILAR

Bakanlar Kurulu toplantısında, 5 bin liralık ikramiyenin maliyetinin açıklanan para politikasını zorlayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan sunumun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı etkilediği ve frene basıldığı aktarılıyor. Ama bu konuda hala beklenti var, onu da belirtelim. Şimşek’in enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söyleniyor."