Emeklilerden CİMER'e başvuru: Bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyine çıkarılsın

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Enflasyondaki artış sürerken milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi yerinde sayıyor. Yılın ikinci yarısında memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yüzde 41.69, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 42.35 zam yapılacak. Emekli memur aylığı yaklaşık 6 bin lira, emekli öğretmen maaşı 7 bin 476 lira, emekli polis memuru maaşı 7 bin 617 liraya yükselecek. En düşük SSK’li emekli aylığı 2000 sonrası emekli olanlarda 3 bin 500 lira, 2000 öncesi emekli olanlarda 4 bin 687 lira olacak.

Öte yandan tüm emeklilere 2018’den bu yana dini bayramlarda ikramiye veriliyor. Yıllarca 1000 lira olarak verilen ikramiye geçen yıl 1100 liraya çıkarıldı. Bu yıl ise artış yapılmadı. Oysa enflasyon resmi verilere göre yüzde 78.62. Açlık sınırı da 6 bin 391 lira oldu. Asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi.

CİMER’E DİLEKÇE VERDİLER

DİSK’e bağlı Emekli-Sen ise CİMER’e dilekçe gönderme eylemi yaptı ve şuna dikkat çekti: “Enflasyon emeklilerin refahında kayda değer bir düşüşü beraberinde getirmekte iken ödenen bayram ikramiyelerinin sabit tutulması bu kesimin alım gücünün biraz daha düşmesine neden olmaktadır” denildi.

Dilekçelerde emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin güncel asgari ücret tutarına yükseltilerek emeklilerin refah seviyesinin iyileştirilmesinin sağlanması istendi.