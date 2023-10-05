Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:39

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:39

Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceği milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Peki, Emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilecek mi? Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte ayrıntılar...

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlıklar yapılıyor. Açıklamanın bakanlık tarafından yürütülen çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Normal şartlarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri son olarak 2 bin liraya yükseltilmişti.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel verileceği gündeme gelen Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin lira olacağı konuşulanlar arasında. Ancak çalışmaya ilişkin detaylar belli olmadığından somut bir açıklama bulunmuyor.