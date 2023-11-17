'Emeklilere 5 bin TL ikramiye' çıkmazı: Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah, 'emeklilere 5 bin TL ikramiye' kapsamı dışında bırakılan çiftçiler için AKP'nin düzenleme yapacağını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 13:15
'Emeklilere 5 bin TL ikramiye' çıkmazı: Mazot ve gübre desteği alanlara 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?
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Cumhuriyet’in 100. yılı için emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye hesaplara geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım ayının 15'i itibarıyla 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

Ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli kapsamına alındığı için bu ikramiyeden faydalanamamış; hemen hemen 1,6 milyon emekli çiftliyi etkileyen durum rahatsızlık yaratmıştı.

Emekli çiftçiler açısından mağduriyet yaratan bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girdiği öne sürüldü. İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah'ın aktardığına göre AKP grubu ve parti yönetimi, çiftçilerin itirazını Erdoğan'a iletti. 

ERDOĞAN: 'PROBLEMİ İNCELETECEĞİM'

Karadeniz gezisi sırasında ikramiye alamayan çay üreticileri de konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, bu durumu incelemelerini isteyeceğini söylemişti.


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