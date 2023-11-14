Bakan Yumaklı’ya emekli ikramiyesi sorusu: Emekli çiftçinin suçu ne?

Yayınlanma: 14.11.2023 - 14:56

Güncelleme: 14.11.2023 - 14:56

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin emeklilere tek seferlik verilen 5 bin TL’lik ikramiyeden yararlanamamasını Meclis gündemine taşıdı. Düzenleme ile kapsam dışında bırakılan emekli çiftçilerin mağdur olduğunu ifade eden Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

“5 BİN LİRALIK ÖDEME HİÇBİR YARAYA MERHEM OLMAZ”

Yoksulluk sınırının 43 bin 443 TL’ye açlık sınırının da 13 bin 334 TL’ye çıktığını hatırlatan CHP’li Özcan, “TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 61,53’ e tırmandı. Asgari emekli maaşı 7 bin 500 TL civarında. Küçük esnaf, çifçi, memur-emekli ve dar gelirlilerin durumlarının gittikçe kötüleştiği bir ortamda sadece çalışmayan emekliler için bir defaya mahsus 5 bin TL’lik ödeme yapılması hiçbir yaraya merhem olacak nitelikte değildir. Mevcut durumda 4 milyona yakın emeklinin çalışmakta olduğu bilinmektedir. Bir diğer deyişle sosyal güvenlik destek primi ödeyerek emekli aylığı alan aynı zamanda çalışan emeklilerin kapsam dışı bırakılarak ödenecek ikramiyeden yararlandırılmaması Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa’nın 60. maddesinde tanımlanan sosyal güvenlik hakkını zedeleyici, Anayasanın 10. maddesinde tanımlanan ve Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararlarıyla da açıklığa kavuşturulan kanun önünde eşitlik ve ayrımcılık ilkesini zedeleyecek bir düzenlemedir” diye konuştu.

“ÇKS SİSTEMİNE KAYITLI EMEKLİ ÇİFTÇİLERİMİZ MAĞDUR OLDULAR”

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin kapsam dışı bırakılması nedeniyle mağdur olmuşlarını aktaran Özcan, “2021 yılında ÇKS’ye kayıtlı 2.171.748, 2022 yılında 2.176.551 çiftçimiz bulunmaktadır. Bu çiftçilerimizin bir kısmı emeklidir. 1- 2 dönümlük tarlasında, ülkemizin tarımsal üretimine katkıda bulunan bu üreticilerimizin kapsam dışı bırakılması kabul edilemez. Ayrıca, düzenleme Meclis’e gelmeden, içeriği 9 Ekim’deki Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Bu da bütün emeklilerimizi ve de çiftçilerimizi ilgilendiren bu kadar önemli bir düzenleme konusunda iktidar vekillerinin yetkilerini özerk biçimde kullanamadıklarını teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN’DAN BAKAN YUMAKLI’YA 3 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti;