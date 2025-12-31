Emeklilere yeni yıl öncesi korkutan senaryo: Uzman isimden 'zırnık vermeyecekler' çıkışı!

Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin 5 Ocak’ta açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranlarının netleşmesi bekleniyor.

AZİZ ÇELİK’TEN 2026 DEĞERLENDİRMESİ

Çalışma yaşamı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Aziz Çelik, kaleme aldığı değerlendirmede ekonomi yönetiminin yeni yılda da sıkı politikalarını sürdürmesinin beklendiğini vurguladı. Çelik, 2025’in ikinci yarısında resmi enflasyonun belirli bir seviyede gerçekleşmesi varsayımıyla, emekli ve memur maaşlarına yansıyabilecek artışlara ilişkin öngörülerini paylaştı.

YIL BAŞINDA EMEKLİLERİ VE MEMURLARI NE BEKLİYOR?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aziz Çelik, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret dayatmasından sonra sıra emeklilerde ve memurlarda! Tahminlerim maalesef şöyle:

Kemer sıkma politikası tam gaz devam edecek! Resmi enflasyon dışında zırnık artış vermeyecekler! Emeklilere ve memurlara resmi enflasyon dışında bir iyileştirme yapılmayacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026’da yaklaşık yüzde 12 zam alacak. En düşük emekli aylığı (Hükümet yasal bir düzenleme yaparsa) yaklaşık 18 bin 900 TL olacak. Ortalama emekli aylığı yaklaşık 23 bin 500 TL olacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkından dolayı yaklaşık yüzde 18,4 zam alacak! Kısaca resmi enflasyon dışında emeklilere ve memurlara zırnık artış yapılmayacak.

Not: Bu oranlar ve miktarlar tahmini olup 2025 son 6 ay resmi enflasyonunun yüzde 12 olması varsayımına dayalıdır."

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışların netleşmesi için aralık ayı enflasyon verileri beklenirken, Prof. Dr. Aziz Çelik’in değerlendirmeleri 2026 yılına ilişkin beklentilere dikkat çekti. Açıklanacak veriler, yeni yılda ücret ve maaş politikalarının çerçevesini belirleyecek.