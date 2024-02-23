Emeklilerin banka promosyonları belli oldu... Uzmanı uyardı: İmza atarken dikkat edin!
Emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, bankaların da promosyon oranları değişti. Ancak birçok banka promosyonları hala yükseltmedi. Uzmanlar, emeklileri promosyona imza atarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi.
Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme maaşlara göre belirleniyor. Promosyonda üst limit 12 bin liradan 15 bin liraya yükseldi. Ancak uzmanlar banka seçiminde emeklileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor.
"İMZA ATARKEN DETAYLARA DİKKAT ETSİNLER"
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Yüzde 49,25'lik oran yani emekli maaşlarına yapılan bu zam emekli maaş promosyonuna yansımadı. Çünkü emekli sayısının artışıyla beraber bankalar bu zam oranını promosyonlarına yansıtmadılar. Devlet bankalarımız emeklimize 5 bin liraya varan promosyonlar veriyor. Bazı özel bankalar da 7 bin 500'den başlıyor, 8 bin 500 hoş geldin promosyonları, 10 bin hoşgeldin promosyonu veren bankalar var.
10 bin liralık bir promosyon, o ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emeklimize verilen taahhüt edilen rakamlar olacak 15 bin lira için giderken. Bankaların bu zorunlu ürünlerini kullanmak zorunda kalacaklar. O yüzden bu promosyonlarla ilgili imza atarken bu detaylara dikkat etsinler.
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