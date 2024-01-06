SSK, Bağ-Kur emeklisi dikkat! En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Refah payı ve seyyanen zam olacak mı? En düşük emekli aylığı için masadaki 2 formül iddiası
SSK, Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkı giderilecek mi? İşte ayrıntılar...
Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, ekonomi yönetiminin bütçe olanakları, enflasyonla mücadele programını dikkate alarak emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.
YAKLAŞIK 12 PUANLIK ZAM FARKI
Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı 11.68 puanlık bir zam farkı bulunuyor.
Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere yüzde 30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı.
Temmuz ayında 7 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının artırılması için de yasal düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
MASADAKİ 2 FORMÜL
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme de 16 Ocak'ta çalışmaya başlayacak olan Meclis'in gündemine gelecek.
Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı olmak üzere 2 düzenleme masada olup refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi de yapılabileceği belirtiliyor.
Öte yandan TÜİK’in hesabına göre açıklanan emekli zamları, milyonlarca kişiyi hüsrana uğratırken, Türkiye, bu kez de emeklilere reva görülen 7.500 liralık maaş ile Avrupa ülkeleri arasında son sıraya yerleşti.Türkiye en düşük emekli aylığı olan 7.500 liraya denk gelen 230 Euro’luk maaş ile 27 ülke arasında en son sırada yer aldı.
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