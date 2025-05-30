Emeklilerin temmuz zammı tehlikede: Milyonlarca kişi etkilenecek karar bekleniyor!

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, emekli yurttaşların alım gücünü büyük ölçüde düşürdü. Temmuz ayında açıklanacak zam oranı emekliler için kritik öneme sahip.

SIFIR ARTIŞ İHTİMALİ MASADA

3 Temmuz’da TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verileri, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ara zammın netleşmesini sağlayacak. Ancak yürürlükteki SGK mevzuatına göre bu zam yalnızca emeklilerin kök maaşlarına uygulanacak.

Şu anda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL seviyesinde. Meclis’in temmuz ayında olağanüstü toplanmaması halinde, bu maaşı alan milyonlarca emekli için herhangi bir zam uygulanamayacak.

MECLİS KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçtiğimiz yıl TBMM, temmuz sonunda tatile girmeden önce en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye yükselten düzenlemeyi kabul etmişti. Ancak aynı yılın temmuz ayında yapılan ara zam yalnızca kök maaşlara yansımıştı ve en düşük maaşta bir değişiklik olmamıştı.

Ekonomistlere göre bu yıl da benzer bir durum yaşanabilir. 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Meclis, olağanüstü şekilde toplanmazsa, en düşük maaşta herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

Hâlihazırda en düşük maaşı alan 3,8 milyon emekli bulunuyor. Eğer yapılacak zam oranı yüzde 18 olarak belirlenirse ve kök maaş 12.262 TL’nin altında kalırsa, bu kişiler maaşlarında herhangi bir artış görmeyecek.



