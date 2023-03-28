Emeklilik isteyen 600 bin kişiyi aştı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti. Bu durumun sanayi üretimine etkisiyle ilgili değerlendirme yapan ve nitelikle personel sorunu yaşanacağını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise “Verimlilikte düşüş yaşanması kaçınılmaz” dedi.



Ayrıca EYT nedeniyle işverenlerin karşı karşıya kaldığı kıdem tazminatı ödemelerinin büyük tedirginliğe yol açtığını da belirten Ardıç şöyle devam etti: “Hali hazırda işletme sermayesi sıkıntısı çeken imalat sanayinin daha fazla sorun yaşamaması adına Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kredi desteği vermesi büyük önem arz ediyor. KGF desteğinin hızlıca hayata geçirilmesi, şirketlerimizin daha rahat önünü görmesini sağlayacak.”