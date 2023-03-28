Emeklilik isteyen 600 bin kişiyi aştı
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, emeklilik başvurusu yapanların sayısı 600 bini aştı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de
yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçti.
Bu durumun sanayi üretimine etkisiyle ilgili değerlendirme yapan ve nitelikle
personel sorunu yaşanacağını belirten Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit
Ardıç ise “Verimlilikte düşüş yaşanması kaçınılmaz” dedi.
Ayrıca EYT nedeniyle işverenlerin karşı karşıya kaldığı
kıdem tazminatı ödemelerinin büyük tedirginliğe yol açtığını da belirten Ardıç
şöyle devam etti: “Hali hazırda işletme sermayesi sıkıntısı çeken imalat
sanayinin daha fazla sorun yaşamaması adına Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kredi
desteği vermesi büyük önem arz ediyor. KGF desteğinin hızlıca hayata
geçirilmesi, şirketlerimizin daha rahat önünü görmesini sağlayacak.”
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