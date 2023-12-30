Emeklinin beklentisi karşılanmadı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin emeklilerin bekledikleri düzenlemeleri yapmadan 16 Ocak’a kadar tatile girmesi tepki çekti.

Yaklaşık 10 milyon emekli açlık sınırının çok altında 7 bin 500 lira aylık alıyor. Bu düzeltilmedi. 8 bin TL seyyanen zam talebi kabul edilmedi. Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü gerçekleşmedi. Esnafın prim gün sayısı da 7200’e düşürülmedi.

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, düzenlemeleri şubat ayına bırakan hükümetin seçim yatırımı hedeflediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Meclis açılınca ocak sonunda emekli taban aylığı artırılacak, emekliye zam yapılacak. Şubatta zamlı aylıkları alacağız. Sonra da seçime gideceğiz. İktidarın hesabı bu. Emekliler ‘seçim hesapları’ için itibarsızlaştırıldı. Açlığa, sefalete sürüklendi. Üzerimizde tiyatro oynuyorlar.”