Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi Meclis'ten geçti... Bugün hesaplara yatıyor
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihi belli oldu. 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı. Düzenlemeden 4 milyon 600 bin kişi yararlanacak.
4 milyon 600 bin emekliye ödenecek ikramiye tarihi belli oldu. Çalışan emeklilere 5 bin lira destek verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BIN TL IKRAMIYE YATTI MI, NE ZAMAN YATIRILACAK?
Çalışan emeklilerin 5 bin lira tutarındaki ödemelerinin bugün (29 Aralık Cuma) banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.
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