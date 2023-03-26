Emekliye bayram ikramiyesinde son ayrıntılar belli oldu: Kim kaç Türk Lirası alacak?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 11:40

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 11:41

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılacağının açıklanmasının ardından diğer maaşlarla ilgili de sorular gündeme geldi. Yeni taban maaş artışları tüm emeklilerle birlikte yeni emekli olacak EYT'lileri de kapsayacak. EYT'lilerin maaşları hesaplanırken çıkan rakam 7.500 TL'nin altında kalırsa bu rakama tamamlanacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre; böylece EYT'lilerin de alacakları en düşük rakam 7.500 TL olacak. Temmuz ayında yapılacak zam ise yine diğer emeklilerde olduğu gibi EYT'lilerin de kök maaşlarına yapılmış olacak. EYT'liler taban maaş değişene kadar ne zaman emekli olurlarsa olsunlar belirlenen taban maaştan daha az almayacaklar.

ORAN ÖNEMLİ

Taban maaş ve ikramiye uygulamasında dul ve yetim maaşı alanlar açısından maaş oranı öne çıkıyor. Alınan ölüm maaşının oranına göre bir taban maaş belirleniyor. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 2 bin 750 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 3 bin 750 liradan az olamayacak.

Yüzde 75 hissesi olanın ölüm aylığında da en düşük tutar 4 bin 125 liradan 5 bin 625 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.

DUL VE YETİMLERE EN AZ NE KADAR ÖDENECEK?

YÜZDE 75 (MAAŞ ORANI)

Yeni en düşük tutar: 5.625 TL

YÜZDE 50 (MAAŞ ORANI)

Yeni en düşük tutar: 3.750 TL

YÜZDE 25 (MAAŞ ORANI)

Yeni en düşük tutar: 1.875 TL

SGK'DEN MAAŞ ALANLAR

Taban maaşla birlikte gelecek diğer düzenleme ise yeni ikramiyeler olacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiye 1.100 TL'den 2000 TL'ye çıkartılıyor. Böylece emeklilerin yıl içinde alacakları ikramiye tutarı 4.000 TL'ye yükselecek.

İkramiye SGK'den maaş alan tüm hak sahiplerine ödeniyor. Emekliler maaşları ne kadar olursa olsun 4.000 TL ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşlarında ise maaş oranına göre ikramiye ödenecek. Bu arada EYT'liler açısından da ikramiye alma imkanı bulunuyor.

Daha sonra başvuranlar ise Haziran ayındaki Kurban bayramı ikramiyesini alacak. Hazirandan sonra başvuran EYT'liler ise artık yeni ikramiyelerini 2024 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramlarında alacak.