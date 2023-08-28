Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:05

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:05

Milyonlarca emekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen ek zam müjdesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yapılacak ek zammın detaylarını paylaştı. Peki, Emekliye ek zam gelecek mi? Emekliye ara zam ne zaman gelecek? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞINA ARA ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili, "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.

EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda "Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." sözlerini kullanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.