Kredi kartı kullanımı yüzde 138 arttı, geçinmekte zorlanan yurttaşlar Cumhuriyet'e konuştu: 'Emekliyim, bu ay ödeyemedim'

Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:33

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) temmuz ayına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 138 artarak 752,5 milyar TL oldu.

Konuya ilişkin yurttaşlara "Kredi kartı kullanmadan geçinebiliyor musunuz" sorusunu yönelttik.

Kredi kartı kullanmadan geçinmenin mümkün olmadığını ifade eden yurttaşların yanıtları ekonomik krizi gözler önüne serdi.

"MEMLEKET BİZE DAR OLDU"

Emekli maaşlarının enflasyona oranla düşük seviyede olmasından yakınan bir yurttaş, "Seçkin üniversitelileri bitirmiş gençler evlerinin köşesinde oturup anne babalarından 30-40 lira harçlık alıyor, bu gençlerin psikolojisini düşünün. Kendisine yapılan her kötülüğü 'kader' bilen ve her kötülüğe alışmış insanların haklarını kazanması imkânsız. Emeklilere 7 bin 500 lira maaş veriyorlar, boğazda bir yemek yiyen 10 bin lira bahşiş veriyor. İçler acısı, şu memleket üzerimize dar oldu. Suriyeliler için 40 milyar dolarları harcayan insanlar bize 7 bin 500 lirayı hak görüyor. Biraz da onlara 'kader' olsun, bu kader hep fakir fukara için mi? Birazcık olsun insanca yaşamanın ne olduğunu bilmek istiyoruz" diye konuştu.

"BU AY ÖDEYEMEDİM"

Bu ay kredi kartı borcunu ödeyemediğini ifade eden bir başka emekli yurttaş ise "Emeklinin parası yok. Kredi kartını mecbur kullanıyorum. 7 bin 500 lira yetmiyor. Torunlar var bir şeyler istediklerinde alamıyoruz, mecbur kartla alıyoruz. Çocuk anlıyor mu 'yok' deyince? Torunum 'yok' deyince 'Dede para var' diyor. Ne yapacağım?"

"OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"

Ekonomik zorluklar sebebiyle eğitime devam edemediğini belirten genç ise şunları söyledi:

"Açlık, sefalet, borç... Ben barınma ihtiyacımı bile gideremiyorum. Ev bile tutamıyorum. 22 yaşındayım. Şu an sadece günümü kurtarmaya çalışıyorum. Öğrenciydim bırakmak zorunda kaldım çünkü çalışmam gerekiyor."