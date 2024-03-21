Emekliye ek zam gelir mi? AKP'li yetkili açıkladı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 11:51

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:05

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘emekliler yılı’ ilan edilen 2024, milyonları yoksullukla sınıyor. Türkiye’deki 16 milyon emekli ve dul ile yetim aylığı alanlara sunulan iki dini bayram için toplam 6 bin liranın ‘cep harçlığını’ geçemeyeceği ortada.

İktidarın, 31 Mart yerel seçimlerinden önce emekliler için seyyanen zam yapacağına ilişkin son açıklama AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından yapıldı.

EMEKLI MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Dün katıldığı bir canlı yayında emeklilerle ilgili şu an devam eden bir çalışma var mı?" sorusuna cevap veren Şahin, "Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.