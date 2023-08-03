Emekliye ocak ayında enflasyon farkı ne kadar olur? SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:28

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve vergi oranlarındaki artışların damgasını vurduğu temmuzda aylık enflasyonu 9.49 yıllık enflasyonu ise 47.83 olarak açıkladı.

Konuya ilişkin SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az ne kadar zam verileceğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

Erdursun, "Enflasyon Oranını 2022’ye oranladığımızda 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az yüzde 58 oranında enflasyon farkı(zam) verilir…" dedi.

TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9,49 olarak açıkladı. Enflasyon Oranını 2022’ye oranladığımızda 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az %58 oranında enflasyon farkı(zam) verilir… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) August 3, 2023



