Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:58

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:58

SSK, BAĞ-KUR emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Yeni ve güncel emekli aylıkları, TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenecek. Peki, Emekliye refah payı verilecek mi? Temmuz ayında emekliye refah payı var mı?

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Işıkhan, enflasyon rakamlarının çok iyi olduğunu belirtti ve emekliye refah payı verilmesi konusunda da "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim." açıklamasında bulundu.

REFAH PAYI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Asgari ücrette ara zam yapılmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığı sorusu üzerine Bakan Işıkhan, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi.