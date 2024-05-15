Üsküdar Belediyesi emekli desteği nedir? Üsküdar Belediyesi pazar desteğine nasıl başvurulur? Üsküdar Belediyesi pazar desteği ne kadar?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:25

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:25

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş emeklilere yardımda bulanacaklarını açıklamıştı. Peki, Üsküdar Belediyesi emekli desteği nedir? Üsküdar Belediyesi pazar desteğine nasıl başvurulur? Üsküdar Belediyesi pazar detseği ne kadar?

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ EMEKLİ YARDIM DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Üsküdarlı emeklilere yılda 5 bin TL’lik pazar alışverişi desteği vereceğini açıklayan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvurularınızı 15-25 Mayıs tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi’ne gelerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden yapabilirsiniz” dedi.

Üsküdar Belediyesi 5 bin TL pazar alışveriş desteği alabilmek 15-25 Mayıs tarihleri arasında başvurularını iletmeniz gerekiyor. Başvurularını Üsküdar Belediyesi internet sitesi ya da Üsküdar Belediyesi’ne direkt gelerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvuru sırasında Nüfus cüzdanı fotokopisi, Cep telefonu numarası, E-Devlet üzerinden tapu bilgileri sorgulama, tescilli araç sorgulama, emekli aylık bilgisi, ikametgah belgesini müdürlüğe vermeniz gerekiyor.