Yeğenini sırtından bıçaklayarak öldüren emekli polise ‘tahrik’ indirimi:

Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:51

Güncelleme: 12.03.2025 - 15:51

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartmanda emekli polis memuru T.K., ailesiyle sorunları olan yeğeni Furkan Küçükbulut'un evine konuşmak için gitti. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., boğuşma sırasında Küçükbulut’u sırtından bıçakladı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan T.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMEDE ‘TAHRİK’ SAVUNMASI YAPTI

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan yargılanan T.K., karar duruşmasında yaptığı savunmada, cinayeti tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Yeğeninin annesine küfür ettiğini belirten T.K., şu ifadeleri kullandı:

"Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Benden, aralarını düzeltmemi istedi. Annemi aradım ama barışmayı kabul etmedi. Bunu yeğenime söyleyince küfür etmeye başladı. Öfkelenip onunla konuşmak için evine gittim. Evde de küfürler edince tartışma büyüdü. Kavga çıkınca boğuşma sırasında bıçaklama olayı yaşandı. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, T.K.’yi önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın suçu "tahrik altında işlediği" gerekçesiyle ceza 18 yıla düşürüldü.