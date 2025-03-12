Yeğenini sırtından bıçaklayarak öldüren emekli polise ‘tahrik’ indirimi:

Kastamonu'da yeğeni Furkan Küçükbulut'u sırtından bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru T.K., "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeğenini sırtından bıçaklayarak öldüren emekli polise ‘tahrik’ indirimi:
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:51

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir apartmanda emekli polis memuru T.K., ailesiyle sorunları olan yeğeni Furkan Küçükbulut'un evine konuşmak için gitti. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., boğuşma sırasında Küçükbulut’u sırtından bıçakladı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan T.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMEDE ‘TAHRİK’ SAVUNMASI YAPTI

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" suçundan yargılanan T.K., karar duruşmasında yaptığı savunmada, cinayeti tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Yeğeninin annesine küfür ettiğini belirten T.K., şu ifadeleri kullandı:

"Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Benden, aralarını düzeltmemi istedi. Annemi aradım ama barışmayı kabul etmedi. Bunu yeğenime söyleyince küfür etmeye başladı. Öfkelenip onunla konuşmak için evine gittim. Evde de küfürler edince tartışma büyüdü. Kavga çıkınca boğuşma sırasında bıçaklama olayı yaşandı. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, T.K.’yi önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın suçu "tahrik altında işlediği" gerekçesiyle ceza 18 yıla düşürüldü.


Etiketler: #emekli polis #bıçaklama #kastamonu

İlgili Haberler

Bursa'da iş cinayeti! Genç mühendis hayatını kaybetti, geriye hamile eşi kaldı

Bursa'da iş cinayeti! Genç mühendis hayatını kaybetti, geriye hamile eşi kaldı
Mardin'de iş cinayeti: 3. kattan düşen inşaat işçisi öldü

Mardin'de iş cinayeti: 3. kattan düşen inşaat işçisi öldü
Denizli’de kan donduran cinayet: Babasını taşla öldürdü, hastaneye gidip itiraf etti!

Denizli’de kan donduran cinayet: Babasını taşla öldürdü, hastaneye gidip itiraf etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler