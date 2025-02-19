Emlak Konut'tan peşinatsız 10 yıl taksitli konut kampanyası: Başvurular başladı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:41

Güncelleme: 19.02.2025 - 13:07

Emlak Konut’un "orta gelirliler"e yönelik yeni konut kampanyasında ayrıntılar belli oldu. Genel Müdür Yasir Yılmaz’ın açıkladığı kampanya, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de toplam 25 projeyi kapsıyor.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ

Kampanya kapsamında üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor:

Peşinatsız Azalan Taksit: Aylık yüzde 0,99 vade farkıyla 60 aya kadar vade imkanı sunuluyor. İlk Yıl Taksit Ödemesi Yok: İlk 12 ay taksitleri Emlak Konut karşılıyor, yüzde 1,29 vade farkıyla 60 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Leasing Destekli Finansman: Peşinatsız veya belirlenen peşinat tutarıyla Emlak Katılım finansman desteği sağlıyor, 120 aya kadar vade seçeneği sunuluyor.

KAMPANYA BAŞVURULARI BAŞLADI

Bugün itibarıyla başlayan Emlak Konut'un kampanyasına başvurular 23 Mart 2025’e kadar sürecek. Kampanya kapsamında 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa çıkarken, en düşük fiyatlı dairenin 5 milyon 650 bin TL olduğu açıklandı.

Satış ofisleri ve çağrı merkezleri üzerinden başvurular yapılabilirken, kampanyaya katılmak için ilk ev sahibi olma şartı aranmıyor.