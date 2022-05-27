Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son ödeme 31 Mayıs

27 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

Vatandaşlar emlak borcu olup olmadığını bağlı bulunduğu belediyelerden öğrenebiliyor. Emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinin ilk taksiti mayıs ayında, ikinci taksit ödemesi ise kasım ayı sonuna kadar yapılabiliyor. Aliağalı vatandaşlar da 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemelerini 31 Mayıs Salı günü saat 17.00’ye kadar Aliağa Belediyesi veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecek.

BELEDİYE VEZNESİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Vatandaşlar ödemelerini Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası, Yeni Şakran hizmet binası ve Helvacı hizmet binasındaki veznelerden gerçekleştirebilecekleri gibi internetten https://ebelediye.aliaga.bel.tr adresi üzerinden üye girişi yaptıktan sonra kolaylıkla online olarak da yapabilecek. Merkez binada hizmet veren belediye veznesi, ödemelerini hafta sonu yapmak isteyen vatandaşlar için 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak.