Emlak vergisinde 3 kat artış şoku: Tapu sahipleri için yeni dönem başladı!

Yeni yılın başlamasıyla birlikte emlak vergilerinde yaşanan artışlar kamuoyunun gündemine oturdu. Arsa ve binaların rayiç bedellerinde yapılan yüksek oranlı güncellemeler, emlak vergisi tutarlarını da doğrudan yukarı çekti.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde, semtlere göre değişen yeni vergi rakamları birçok mülk sahibinin bütçesini zorlayacak seviyelere ulaştı. Artışlar, yurttaşlar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

MÜLK SAHİPLERİNİN CEBİ YANDI

2026 itibarıyla arsa ve bina rayiç değerlerine getirilen üst sınır uygulamasıyla birlikte, İstanbul gibi büyükşehirlerde emlak vergileri üç katına kadar yükseldi. Yapılan düzenlemeye göre arsa ve arazilerde rayiç değer artışı en fazla üç katla sınırlandırıldı. Ancak bu sınıra rağmen birçok mülk sahibi için vergi yükü ciddi boyutlara ulaştı.

İstanbul’da 2023 yılında 3.300 TL emlak vergisi ödeyen bir mülk sahibi, bu yıl yaklaşık üç kat artışla 9.900 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, söz konusu artışların "önceki yıla oranla üç kat artırıldığı" bilgisini paylaştı.

ÜSKÜDAR VE KÜÇÜKÇEKMECE’DE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Vergi artışları özellikle arsa sahipleri üzerinde yoğunlaştı. Küçükçekmece’de imara açık olmayan iki ayrı arsası bulunan bir yurttaş, geçen yıl 33 bin 58 TL emlak vergisi öderken, bu tutar bu yıl 99 bin 237 TL’ye yükseldi.

Benzer bir tablo Üsküdar’da da görüldü. Geçen yıl 3 bin 352 TL emlak vergisi ödeyen bir daire sahibi, bu yıl 9 bin 539 TL ödeme yapmak durumunda kaldı. Daire sahipleri için ödemelerin neredeyse üç katına çıkması dikkat çekti.

EN YÜKSEK VERGİ YÜKÜ ARSALARDA

Bu yıl emlak vergisindeki en yüksek artışın arsalar üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Arsa sahipleri, konut sahiplerine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla vergi ödüyor. Özellikle imarlı ancak üzerinde inşaat yapılmayan arsaların sahipleri için bu durum ciddi bir mali yük oluşturuyor.

Uzmanlar, artan emlak vergilerinin yatırım amaçlı arsa bulunduran yurttaşları daha fazla zorlayacağını ifade ediyor.

YÜKSEK VERGİ TAPU İŞLEMLERİNİ DE ETKİLİYOR

Emlak vergilerindeki artışın tapu işlemlerine de olumsuz yansıdığı bildiriliyor. Belediyelerde belirlenen yüksek rayiç değerler nedeniyle tapu harcı hesaplamaları yükselirken, bu durum birçok satış işleminin gerçekleşememesine yol açıyor.

Ayrıca emlak vergisi artışları, değer artış kazancı vergisini de yukarı çekerek gayrimenkul satışlarını daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle tapu işlemlerinin, yüksek maliyetler nedeniyle askıya alındığı belirtiliyor.

Bu sorunun çözümü için hükümetin değer barışına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışabileceği ifade ediliyor. Bir defaya mahsus beyan affı ya da değer barışı uygulamasıyla tapu işlemlerinin önünün açılması beklentiler arasında yer alıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Öte yandan, emlak vergisinde bazı gruplar için muafiyet uygulaması devam ediyor. Buna göre, 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan emekliler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca şehit ve gazi yakınları ile dul ve yetim aylığı alanlar da istisna kapsamında bulunuyor.

Emlak vergisi artışları, mayıs ayı itibarıyla mükellefler tarafından daha net şekilde hissedilecek. Vergi ödemeleri ise her yıl olduğu gibi mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde yapılacak. Bu yıl birçok mülk sahibi, önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek emlak vergisi ödemek zorunda kalacak.