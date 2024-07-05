Emlakçılardan içinde kiracı olan konuttan ziyade boş konutların fiyatlarına sınırlama talebi: Kirada gün kavgası

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Emlak piyasasının bugünlerde en önemli gündem maddesi konut kiralarında iki yıldır uygulanan yüzde 25 sınırının kaldırılması. 1 Temmuz 2024’te halen geçerli olan uygulama 2 Temmuz günü geçerliliğini yitirdi. Bu durum kiracılarda yeni sözleşmeyi 1 Temmuz’da yapma eğilimini artırdı, ev sahipleri ise 2 Temmuz’a atmaya çalışınca konut piyasası yine kavgalara sahne oldu. Kirası 15 bin TL olan evin kontratı 1 temmuz günü yenilenince zamlı fiyatla 18 bin 750 TL oldu. 2 Temmuz’a kalınca ise 24 bin 750 TL oldu.

GECE 12’Yİ BEKLEYEN OLDU

Sektör temsilcileri kavgaların yaşanmaması için zam sınırının kademeli olarak kaldırılması gerektiğini sık sık dile getirmişti. Ama olmadı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aka, ilk günlerde yaşanan karmaşayı değerlendirirken sözleşme yenilemek için saat kavgası verildiğini söylüyor:

“Gece 12’ye kadar yenilenen sözleşme yüzde 25’le yenilenir mi yenilenmez mi kavgaları yaşandı. Bir gün geç sözleşme yapanlar kendini mağdur hissetti.”

Aka’nın bundan sonra yaşanacak tartışmaların azalması ve çözüm için önerileri şöyle:

“Sorunu kökten çözmek için boş konut fiyatlarının sınırlandırılması gerekiyor. Mahalle bazlı kira aralığı verilebilir. Örnek veriyorum İstanbul’da Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde kira fiyatları metrekare başına en az 10 TL en fazla 18 TL olabilir’ gibi bir aralık verilebilir. Bu hem ev sahibini hem de kiracıyı korur.”

YENİ KİRACIYI KORUYAN YOK

İstanbul’un yanı sıra Ankara’da da benzer sorunlar yaşanıyor. Ankara Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Hakan Akçam şöyle konuşuyor:

“Kira piyasası yine karışık olacak. Enflasyonda aylık artış durmadan kira piyasasında stabilite göremeyiz. İki yıldır uygulanan zam sınırı eski kiracının biraz işine yaradı ama yeni kiracıya bir etkisi olmadı. O yüzden biz boş konutlara kira sınırı getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Sahibinden.com ile birlikte konut piyasası endeksi de hazırlayan Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ise kiralık konut sayısının artacağını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Ev sahipleri evlerini sınırlandırma yüzünden boş tutuyor. Bu sınır kalkınca kiralamaya daha gönüllü davranacaklar Tabii kiracılar zorlanacak çünkü şu an hem reel kira fiyatları arttı hem zam sınırı çok yüksek. Ücretlere de zam gelmeyince emekli, asgari ücretli gibi dar gelirliler maalesef yeni konut kiralamakta zorlanacak.”

3 BÜYÜK ŞEHİRDE EN YÜKSEK KİRA NEREDE?

İstanbul-Sarıyer 51 bin TL

İzmir-Güzelbahçe 34 bin TL

Ankara-Çankaya 32 bin TL